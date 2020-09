Stiri pe aceeasi tema

- "Masurile s-au luat atunci cand specialistii au spus ca se poate lua o masura sau alta. Multi cetateni inteleg ca aceasta precautie nu trebuie asteptata doar de la autoritati. Noi putem sa ne ducem viata aproape de normal, cu minime sacrificii. Putem sa oprim raspandirea virusului pana la aparitia…

- ​​Un șef al Cosa Nostra, mafia siciliana, aflat într-o închisoare de maxima securitate, s-a batut cu 7 gardieni care îi verificau camera, iar unuia i-a mușcat degetul mic și l-a înghițit, relateaza ziarul Roma Il Messaggero.Giuseppe Fanara, în vârsta de 60 de…

- Procesul de modernizare al gamei s-a intins pe perioada unui an de zile si s-a bazat pe o serie complexa de cercetari de piata si consumator care au relevat nevoia unei schimbari profunde in universul marcii. Rezultatul final aduce cea mai mare transformare vizuala a Gamei Cotnari fata de anul 1997,…

- NN Romania intra pe piața asigurarilor generale NN, cea mai mare companie de asigurari de viața și pensii private din Romania, ca se va extinde pe piața asigurarilor generale, dupa ce a primit avizul din partea Autoritații de Supraveghere Financiara. ”NN România a obținut, pe 15 iulie,…

- ​Grupul olandez NN, lider pe zona asigurarilor de viața din România, cu o cota de piața de 36,58%, a inițiat demersurile pentru înregistrarea unei noi societați, NN Asigurari, care sa se ocupe și de asigurari generale. ASF a avizat miercuri înregistrarea acestei firme, iar surse aproapiate…

- Vasile Balc lucra de cinci ani la fundația fostului fotbalist al Stelei care se ocupa cu copiii cu dizabilitați. In urma cu un an, a descoperit ca are leucemie. Un tanar cu un suflet uriaș a incetat din viața la doar 28 de ani. Vasile Balc era kinetoterapeut la fundația fostului Mihaița Neșu, paralizat…

- Rusii au validat in proportie de 77,92% revizuirea Constitutiei, ceea ce ii permite lui Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, potrivit numaratorii finale difuzate joi, rezultat calificat de opozitie drept „mincinos”, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Cu doua zile inainte de referendumul de modificare a Constitutiei, ce va incepe maine si se va desfasura pana pe 1 iulie, Vladimir Putin a anuntat cresterea impozitelor pe veniturile mari, precum si noi ajutoare si subventii, masuri menite sa contribuie la combaterea crizei provocate de pandemia COVID-19,…