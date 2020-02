Stiri pe aceeasi tema

- Un model matematic arata ca cifrele oficiale privind infecția cu coronavirus sunt mult prea mici. Studiul, publicat in jurnalul medical The Lancet arata ca adevaratul numar al oamenilor infectați in Wuhan era de 75.815 la momentul la care cifra oficiala era de 761. Acum, ar fi peste 150.000.Studiul…

- Donald Trump a folosit din nou canalul sau “oficial” de comunicare, Twitter, de aceasta data pentru a le vorbi americanilor despre coronavirus. Doua fraze a scris, suficient cat sa greșeasca major o data, atrage atenția Business Insider.Președintele american susține ca e la curentcu epidemia de coronavirus…

- Un avion cu 83 de cetațeni britanici și 27 de persoane de alte naționalitați a parasit vineri orașul Wuhan din China, centrul epidemiei de coronavirus care a provocat moartea a 213 oameni și a infectat mai mult de 9.000, a anunțat guvernul de la Londra, potrivit Reuters.

- Doi moldoveni sunt blocati, in prezent, in orasul Wuhan, provincia Hubei din China, in care, in prezent, autoritațile chineze au restricționat accesul de intrare/ieșire. Despre aceasta ministerul de Externe a anuntat printr-un comunicat de presa.

- Franța planuiește sa iși evacueze cetațenii din orașul Wuhan, inchis dupa izbucnirea noului coronavirus, a anunțat, sambata, ziarul South China Morning Post, preluat de Reuters, anunța MEDIAFAX.Ziarul citeaza un e-mail trimis de catre consulatul francez. „Consulatul general, in colaborare…

- Guvernul Statelor Unite a aranjat ca un avion charter sa evacueze toti diplomatii din orasul Wuhan, care a devenit punctul zero al noului coronavirus din China, au anunțat oficialitațile americane.

- Wuhan, orasul din China cu aproape noua milioane de locuitori, unde a aparut virusul ucigas, a fost inchis. Transportul public, feroviar si aerian a fost suspendat, iar locuitorilor li s-a recomandat sa nu paraseasca orasul si sa evite aglomeratiile.

- Wuhan, orașul in care a aparut virusul ucigaș, a fost inchis in totalitate de autoritațile chineze. Nimeni nu mai are voie sa intre in metropola cu 11 milioane de locuitori și nici sa mai iasa de acolo. Traficul aerian și feroviar a fost suspendat. Nici transportul public nu mai funcționeaza și,…