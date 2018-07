Stiri pe aceeasi tema

- Spania a fost eliminata de la Campionatul Mondial de Rusia, țara gazda. A fost 1-1 in 120 de minute, iar rușii s-au impus la penalty-uri, scor 4-3. Succesul uimitor al gazdelor a fost urmarit de ruși in toate marile fan-zone-urile organizate. Cu steaguri și multa incredere, fanii n-au incetat sa spere…

- Campionatul Mondial din Rusia este aproape de start. Mai puțin de 6 zile au ramas pana la debutul competiției, iar stadioanele, proaspat renovate, sunt gata sa-și primeasca fanii. Reuters a publicat cateva imagini superbe din satelit cu superbele arene care au costat fiecare peste 400 de milioane de…

- Arbitrul Fahad Al Mirdasi a fost suspendat pe viata de federatia de fotbal din Arabia Saudita (SAFF) pentru coruptie, informeaza lequipe.fr, potrivit News.ro. Al Mirdasi facea parte dintre cei 36 de centrali desemnati sa conduca meciuri de la Cupa Mondiala din Rusia.

- Locuințele din Rusia ofera locuitorilor sai senzația de libertate, iar inalțimile amețitoare la care ajung construcțiile ofera o priveliște incantatoare. Chiar daca in momentul de fața sunt atractive, nu același lucru se putea spune in perioada comunismului.

- In urma cu 73 de ani, pe 9 mai 1945, Germania nazista capitula sub loviturile Fortelor Natiunilor Unite. De atunci, data de 9 mai este cunoscuta drept Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in al Doilea Razboi Mondial, reprezentand semnarea actului de capitulare neconditionata a Germaniei naziste,…

- Pe 26 aprilie 1986 la ora 1:23:58, reactorul numarul 4 de la Cernobil a explodat din cauza unor teste nereusite, dar si a unei echipe de specialisti fara experienta. Reactorul fusese oprit in timpul zilei pentru a se efectua mai multe teste legate de siguranta sistemului de racire, care functiona cu…

- Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantinldquo;, in sfarsit prinde viata. Inaugurarea are loc, astazi, incepand cu ora 11.00.Reabilitarea centrului a fost un proiect cu finantare europeana derulat in perioada 01.04.2013 01.11.2016, valoarea totala a lucrarilor fiind de aproximativ…