Pentru a menține relațiile cu restul partenerilor sai, Rusia trebuie sa faca reduceri uriașe in comerțul cu energie. Din cauza impactului sancțiunilor occidentale, prețurile in Rusia vor exploda in 1-3 luni. Ivan Us, doctor in economie și consultant șef al Centrului de Studii de Politica Externa al Institutului Național pentru Studii Strategice. „La nivel global, putem spune ca Rusia este lipsita de viitorul sau elementar, deoarece cele mai noi tehnologii sunt acum furnizate Rusiei din ce in ce mai puțin, iar partenerii Rusiei sunt, de asemenea, tot mai puțini. Pentru a menține relațiile normale…