VIAȚA ÎN JUDEȚ – Cu cât s-a scumpit țuica, zahărul sau facturile la gaz și curent Anul 2022 a adus o creștere semnificativa a prețurilor la tot ce inseamna alimente și servicii. Am ajuns in 2023 sa platim 6 lei pentru un singur castravete, 30 de oua costa acum 26 de lei, iar o paine poate ajunge și pana aproape de 10 lei. Direcția Județeana de Statistica arata ca rata inflatiei, determinata pe baza cresterii preturilor de consum al populatiei pe tara, a fost in luna decembrie 2022 de 0,4% fata de luna precedenta si de 16,4% fata de luna decembrie 2021, in timp ce rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2022 – decembrie 2022) fata de precedentele… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Dupa doua luni de scadere, rata anuala a inflatiei si-a reluat cresterea si a ajuns la 15,5%! Indiferent ca ne-am scanat singuri produsele sau am apelat, traditional, la serviciile personalului de la casa, am observat cu totii ca preturile s-au cam dus in sus in luna februarie. S-a resimtit…

- Rata anuala a inflatiei a crescut usor in luna februarie, la 15,5%, fata de februarie 2022, dupa ce in ianuarie coborase la 15,1%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Indicele preturilor de consum in luna februarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2023…

- Deși analiștii anunțau o temperare a prețurilor, aceasta nu a avut loc, ba mai mult, au fost inregistrate creșteri uriașe. De exemplu, zaharul este mai scump cu 63,37% fața de anul trecut. Cele mai recente date, publicate astazi de Institutul național de Statistica, arata ca preturile de consum au crescut…

- Datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS) arata ca rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Mai mult, potrivit INS, rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%. Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1-, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4-. Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ…

- Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2022 – ianuarie 2023) fata de precedentele…

- Viața in Romania este tot mai scumpa. Rata inflației aferenta lunii decembrie a anului 2022 a fost de peste 16%, mai exact produsele s-au scumpit in medie cu 16 procente. Datele Direcției Județene de Statistica arata ca cele mai mari scumpiri s-au inregistrat la alimente, unde prețurile au crescut in…

- ”Preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2022 – decembrie 2022) fata de precedentele…