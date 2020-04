Viața în carantină cu 10 copii: "Dacă Dumnezeu vrea am mai dori să avem unul sau doi" Când fostul campion mondial la canoe Márton Joób și logodnica sa Dora s-au casatorit planuiau sa aiba șase copii. Pâna acum au zece cu înca unul pe drum iar cu țara aflata în carantina îngrijirea lor a devenit un job cu norma întreaga, uneori cu consecințe neprevazute, relateaza Reuters.​



&"Credem ca totul este în regula și ca frigiderul este plin iar apoi, 2-3 zile mai târziu, îl deschidem și e aproape gol&", spune Márton, în vârsta de 37 de ani.



Familia se descurca folosind doua frigidere și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul britanic Anthony Joshua a afirmat ca este nevoie de un meci intre el si compatriotul sau Tyson Fury pentru a se vedea cine este adevaratul campion mondial al greilor, informeaza Reuters. Joshua, care are 30 de ani, l-a invins in decembrie pe americanul de origine mexicana Andy Ruiz Jr intr-un…

- Angela Merkel a iesit din izolare si s-a dus la sediul Cancelariei vineri, dupa mai multe teste de detectare a noului coronavirus - care s-au dovedit negative, a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza Reuters. Cencelarul german s-a plasat in carantina dupa ce a fost vaccinat la 20 martie de catre…

- Vladimir Screciu (20 de ani, mijlocașul celor la Genk, imprumutat la Lommel pana la vara, a vorbit despre cum este afectata Belgia de pandemia de coronavirus. Mijlocașul a dat detalii despre dificultațile prin care trece și despre cum decurge o zi din viața sa in aceasta perioada. „Aici sunt undeva…

- Fostul pugilist, in varsta de 53 de ani, crede ca lipsa sa totala de frica l-a facut sa accepte ca o posibilitate faptul ca ar fi putut muri in ringul de box, dar si-a impus mereu ca, daca o nenorocire s-ar fi intamplat, el sa fie cel care omora. "Am stiut ca exista posibilitatea sa mor in…

- Biserica Anglicana a anuntat marti ca va suspenda slujbele cu public pentru a incetini raspandirea coronavirusului, desi bisericile vor ramane deschise pentru rugaciune daca acest lucru va fi posibil, relateaza Reuters. "Viata noastra va fi mai putin caracterizata de participarea la slujba de duminica…

- Mads Mensah Larsen (28 de ani), jucatorul echipei germane Rhein-Neckar Lowen, a fost descoperit pozitiv cu coronavirus. Handbaliștii de la Rhein-Neckar Lowen și THW Kiel au intrat in carantina. El a avut simptome asemanatoare gripei saptamana trecuta și a fost apoi testat pozitiv pentru virusul Covid-19.…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…

- O familie din Emiratele Arabe Unite, venita din Wuhan, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, a anunțat miercuri ministerul sanatații din EAU, potrivit Reuters.Este primul caz cu noul coronavirus chinez confirmat în Emirate, un nod de transport aerian major, aeroportul din Dubai fiind…