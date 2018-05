Stiri pe aceeasi tema

- De foarte multe ori viața reala nu coincide deloc cu ceea ce afișam pe internet. Acesta este și cazul unui model britanic a carei viața pare perfecta pe rețelele de socializare. Cunoscuta pentru tutorialele ei de machiaj de pe Youtube și Instagram, tanara este acuzata de proprietarii locuinței in care…

- In Romania exista copii care indura orice greutați pentru a merge la școala. Iși dau seama ca doar așa pot avea un viitor. Valentin are 10 ani și invața bine, chiar daca traieste intr-o camaruța modesta impreuna cu mama lui și doi frați mai mari. Valentin este elev in clasa a IV-a la o școala din Alexandria.…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației impreuna cu cadrele didactice ale Gradiniței ”Nicolae Romanescu” au desfașurat activitați educative centrate pe educația rutiera a celor mai mici participanți la traffic, sub egida ”Invațam, invațam, Viața sa ne-o protejam. Copiii au ...