- Invitata ediției din aceasta seara a emisiunii „Reteaua de Idoli“, difuzata la TVR 2, de la ora 21.00, Carmen Tanase a vorbit despre parcursul sau artistic și despre cei peste 40 de ani de cariera. Pasiunea actritei Carmen Tanase pentru scena este binecunoscuta. Cu toate acestea, in tinerete visa sa…

- CONDOLEANȚE…Un cunoscut ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vaslui s-a stins din viața dupa o lupta grea cu o boala nemiloasa. Este vorba despre Constantin Tanasa, diagnosticat la finalul anului 2022 cu cancer gastric malign, stadiu IV. Sute de vasluieni s-au mobilizat la inceputul…

- Jamie Foxx a fost internat de urgența la spital Mult indragitul actor Jamie Foxx a trecut printr-o cumpana teribila din viața sa, dupa ce in cursul zilei de marți a fost dus de urgența la spital. Din fericirea reacția rapida a celor apropiați i-a salvat viața. Fiica actorului a dezvaluit ce a pațit…

- TREZIREA…Cuvantul lui Dumnezeu intr-o societate consumista poate fi judecat in mai multe chei, fiindca noi, cei care formam societatea cotemporana, nu mai consideram egoismul, desfranarea sau neascultarea pacate, ci le vedem ca pe niste virtuti. Preotul Aurel Zlat de la Biserica „Sf Spiridon” din Barlad…

- Vremea rea si ninsorile care au cazut asupra judetului Iasi in ultimele zile au pus in pericol viata pacientilor care sufera de boli renale. Este vorba despre oameni din tot judetul, care depind de sedintele de dializa pe care le fac in municipiul Iasi.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, ca PSD „sub nicio forma” nu susține majorarea varstei de pensionare peste 65 de ani. El a spus ca inainte de orice discuție trebuie „sa ne ocupam de speranța de viața sanatoasa.” Ministrul a subliniat ca speranța de viața in Occident e mai mare decat…

- CUMPLIT… Situație extrem de grava pentru Cozma S., batranul de 94 de ani care s-a ars pe plita incinsa. Medicii de la Barlad ii cauta fara succes un loc la un Spital de Arși din țara. Intre timp, starea pacientului s-a inrautațit. Acesta a intrat in stop cardiorespirator, dar cadrele medicale au reușit…

- „Le mulțumesc tuturor femeilor care muncesc, predau, studiaza, salveaza, trateaza și lupta pentru Ucraina”, a transmis miercuri președintele Volodimir Zelenski, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, potrivit Glavcom.