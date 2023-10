Stiri pe aceeasi tema

- JURNAL DE BORD… In a doua zi fara Buzatu la CJ Vaslui, lupta de clasa se ascuta. Sinecurile lui Alexandru Barbu, Vasile Mariciuc și Vlad Ghețu dispar, iar Ana Obreja va trebui sa se intoarca in biroul ei de la achiziții, acolo unde avea locul calduț pastrat. Sa vedem daca va face fața noilor exigențe…

- TEATRU… Scene de un dramatism cat casa, luni dupa-amiaza, la Consiliul Județean Vaslui, acolo unde Ana Maria Obreja, secretara lui Dumitru Buzatu, ar fi leșinat. Inițial, aceasta anunțase ca azi iși ia concediu medical, insa dupa ora 12.00 a revenit la serviciu și s-a plantat in biroul de unde ani de…

- EXCLUSIV… Ziua de 22 septembrie va ramane in memoria vasluienilor drept ziua in care au scapat de cel mai lacom stapan pe care județul l-a avut in ultima suta de ani. Dumitru Buzatu a fost decapitat din fruntea județului de procurorii DNA care l-au prins cu mața-n sac. Astfel toata Romania l-a vazut…

- UPDATE! Dupa o ședința care a durat aproximativ doua ore, magistrații Tribunalului Vaslui au admis propunerea procurorilor DNA și au emis, pe numele expertului Radu Judele, mandat de arestare pentru 30 de zile. Acesta este omul fara de care intreaga poveste a mitei de 1,25 milioane de lei nu ar fi fost…

- INCULPAT…. Dumitru Buzatu a fost adus la Tribunalul Vaslui din arestul Poliției in urma cu puțin timp. A coborat cu greu din Logan, iar polițiștii au facut scut in jurul sau, ca nu cumva marele conducator sa fie vazut cu catușele la maini. Cațiva batrani prezenți in zona au strigat “la pușcarie cu el”,…

- INCULPATUL… Perchezițiile la vila lui Buzatu de la Canțalarești s-au terminat in jurul orei 3.00 dimineața și jandarmii l-au saltat pe Buzatu, ducandu-l la audieri la DNA Iași. Acesta a ieșit din curtea sa, incadrat de jandarmi și polițiști. Probabil știind ca va fi reținut și-a luat preventiv o geanta…

- PRECIZARI…Compania care deține cazinoul din centrul municipiului Vaslui, unde in weekendul trecut un tanar a facut scandal, fiind nevoie de intervenția Poliției și a Jandarmeriei, a venit cu niște precizari interesante, care rastoarna un pic datele evenimentului. Impatimitul de pacanele a provocat scandalul…

- D-ALE DIVERTISMENTULUI…. O vasluianca din satul Rasesti, comuna Dranceni, a reusit sa uluiasca audienta emisiunii Acces Direct cu povestea ei de viata, mai ceva ca in telenovele! Femeia in varsta de 60 de ani, dar pentru care etatea e doar o cifra, a venit in fata tarii, sa vorbeasca despre o iubire…