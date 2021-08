Stiri pe aceeasi tema

- Criza din Haiti, generata de o serie de dezastre naturale care au lovit cu brutalitate țara din Caraibe, se adancește in ultima perioada. Intr-o tabara improvizata de corturi din munții din sudul țarii, sinistrații au supraviețuit imparțind un singur știulete de porumb copt, relateaza Reuters.

- O adolescenta de 15 ani a primit un ficat nou la doar o saptamana dupa ce medicii i-au spus ca are nevoie de transplant. Familia unei tinere din Cluj a donat organele, o decizie care a schimbat viețile a cinci oameni. Este una dintre puținele astfel de intamplari de anul acesta.

- Productia totala de porumb boabe se va situa in acest an in jurul valorii de 13,7 milioane de tone, iar cea de floarea-soarelui la 3,2 milioane de tone, dupa cum arata primele estimari realizate la aceste culturi, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros."In ceea ce priveste…

- Cutremurul puternic care a lovit Haiti sambata a ucis 1.941 de oameni, cel mai nou bilanț de dupa dezastru, relateaza Reuters. Sinistrații supraviețuitori ai dezastrului au nevoie de hrana, adapost și ajutor medical, insa, in situația in care nenorocirile se țin lanț in țara din Caraibe - o furtuna…

- Un puternic seism cu magnitudinea 8,2 s-a produs miercuri seara la mica adancime in Peninsula Alaska, urmat de o alerta de tsunami in regiune, au precizat autoritatile americane, potrivit Reuters. Potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs la…

- Patru parasutisti si-au pierdut viata si alti patru au fost grav raniti sambata in urma prabusirii unui avion bimotor de tipul L-410 in regiunea rusa Kemerovo, sud-vestul Siberiei, a declarat serviciul medical local de urgenta, citat de Reuters. In acelasi timp, agentia de presa oficiala rusa TASS…

- Se numara printre milionarii Romaniei și are o poveste de viața impresionanta, insa puțini sunt cei care știu cine va moșteni averea de aproape 30 de milioane de euro a lui Cristian Țanțareanu. Dupa ce a aflat ca are cancer, de teama sa nu-și lase familia pe drumuri, afaceristul și-a facut testamentul…