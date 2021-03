Stiri pe aceeasi tema

- Benone Sinulescu a scos la iveala detalii neștiute despre Cornelia Catanga. Artistul a dezvaluit la Antena Stars ce marturii sfașietoare i-a facut regretata cantareața ultima data cand s-au vazut, inainte sa moara. Acesta e de parere ca soția lui Aurel Padureanu și-a prevestit moartea. Detalii emoționante!

- Va aflați in stadiul de inceput in realizarea unei familii pe deplin fericita? Sunteți norocoșii parinți ce tocmai a-ți aflat vestea binecuvantata? Daca da, este timpul sa va gandiți și la viitoarele cheltuieli in calitate de parinți. Fie ca este primul copil și vestea a fost una ce v-a luat pe nepregatite…

- Deputații și senatorii UDMR le recomanda cetațenilor sa se vaccineze, fiindca aceasta este singura modalitate de a pune punct pandemiei de coronavirus și de a reveni la viața normala. “Avand in vedere ca in ultima perioada, in spatiul public, au aparut mai multe informatii false, care incurajeaza societatea…

- Moarte controversata in cazul actriței Tanya Roberts. In urma cu doar o zi, presa internaționala a facut șocantul anunț cum ca aceasta a incetat din viața. Surpriza de proporții a venit cand s-a aflat ca, de fapt traiește. Din pacate, știrea s-a adeverit, iar fosta actrița Bond și ingerul lui Charlie…

- Andrei Ungureanu este caștigatorul sezonului 9 al emisiunii „iUmor”, de la Antena 1, show care deja iși cauta noi concurenți pentru sezonul 10, din 2021. Tanarul, care sufera de sindromul Tourette, a povestit intr-un interviu exclusiv pentru Click! cum este viața lui dupa ce a aparut la televizor și…

- Actorul Dorel Vișan este convins ca Sars-Cov-2 a fost conceput in laborator, iar scopul este, printre altele, „atașarea omului de telefon” sau „sterilizarea femeilor”, iar, in final, extratereștrii vor veni sa salveze omenirea. Intr-o intervenție telefonica, de luni, la Antena 3, actorul și-a intarit…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, susține ca in 2021 vrea sa se retraga complet din viața publica, asta pentru a nu mai comite pacate. Becali arata ca se va concentra doar pe afaceri și asupra clubului de fotbal. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul Uniunii…

- Pandemia declanșata in luna martie 2020, in Republica Moldova, ne-a saracit de specialiști in domeniul medical, de doctori, profesori, tamplari, zidari, vanzatori, tehnicieni, agricultori, politicieni, jurnaliști, intr-un cuvant de oameni. Covid-19 continua sa-și mențina gheara peste omenirea și sa…