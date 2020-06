Viata dupa casatorie

Stiri pe aceeasi tema

- Momentul a avut loc in Fucecchio, Firenze. Edoardo Parisi, in varsta de 32 anni, si-a surprins iubita la spital. A ingenuncheat langa patul ei si i-a oferit un inel: "Vrei sa te casatoresti cu mine?". "Dar ce zici? Esti nebun?!", a reactionat Chiara Giuntoli. Fata a acceptat cu ochii in lacrimi. Dupa…

- Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intr-o fantana. Un neamt vrea sa faca la fel. El striga in fantana, iar Bula face pe ecoul. Neamtul: – E cineva acolo? Bula: – E cineva acolo? Neamtul: – Mai bine, ma duc in padurice! Bula: – Mai bine, ma duc in padurice! Neamtul: – Mai bine, arunc o grenada! Bula:…

- Repaosul din aceasta perioada a ajutat-o sa acorde mai multa atentie laturii spirituale si sa abordeze, intr-o noua maniera, ceea ce va avea viata sa-i ofere de acum incolo.Ultima data am vorbit cu Monica in 2018. Trei sezoane din serialul Vlad, in care joaca rolul Carlei, si o pandemie mondiala mai…

- Zi importanta pentru Veronica și Viorel. Cei doi au implinit 6 ani de la casatorie, eveniment extrem de emoționant pentru soții Stegaru! Pentru a-și surprinde partenera, barbatul din Blagești și-a dat toata silința pentru a-i face poftele, insa nu de unul singur, ci ajutat de Rafaelo!

- Slovenia va ridica suspendarea desfasurarii ceremoniilor de casatorie pe masura ce relaxeaza treptat masurile de izolare menite sa stopeze epidemia de COVID-19, a anuntat vineri guvernul de la Ljubljana, transmite Reuters potrivit Agerpres. Totusi, numai mirele, mireasa, ofiterul starii civile si…

- Gina Pistol nu este genul de femeie care se viseaza mireasa si cu casa plina de copii. Nici iubitul ei, Smiley, pare sa nu se grabeasca sa o vada mireasa pe Gina Pistol si cu casa plina de copii. Asta reiese din declaratiile frumoase prezentatoare a emisiunii Asia Expres. Bat sau nu clopotele de nunta…

- Speak și Ștefania formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi din țara. Direct pe platourile ”Asia Express”, artistul și-a facut curaj și și-a cerut iubita in casatorie!

- Printul de Wales si ducesa de Cornwall au marcat aniversarea a 15 ani de casatorie printr-un nou portret de familie, alaturi de cainii Camillei, realizat la resedinta de la Birkhall, relateaza joi Press Associationa. Charles si Camilla s-au reunit luni, dupa ce ducesa in varsta de 72 de ani a iesit…