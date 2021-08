Viața din SUA a fiului președintelui fugar din Afganistan Viața fiului in varsta de 39 de ani al exilatului Ashraf Ghani este mult diferita fața de groaza care se desfașoara pe strazile capitalei afgane, unde talibanii incep sa-și exercite stapanirea prin teroare. Tarek s-a nascut in Statele Unite și a crescut in Maryland cu mama lui libaneza Rula. Acesta mai are și o sora, pe nume Mariam, in varsta de 43 de ani, pe care Daily Mail o prezinta drept o hipsterița din Brooklyn. Tarek și soția sa, Elizabeth Pearson, dețin o imaculata vila roșie, in valoare de 1,2 milioane de dolari, la aproximativ un kilometru și jumatate de cladirea Capitolului, intr-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carrie Johnson, 33 de ani, soția premierului Marii Britanii Boris Johnson, le-a indemnat sambata pe femeile insarcinate sa se vaccineze impotriva COVID, in contextul in care ea, insarcinata la randul ei , a anunțat ca a primit cea de-a doua doza și a spus ca se simte bine, informeaza BBC, citata de…

- Sotia unui politolog german vizat de justitie pentru spionaj în beneficiul serviciilor de informatii chineze a fost acuzata la rândul sau pentru aceleasi motive, a anuntat luni parchetul federal, citat de France Presse. Potrivit parchetului lui Karlsruhe, competent în materie…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, 56 de ani, și soția sa, Carrie Johnson, 33 de ani vor deveni parinți pentru a doua oara, potrivit The Guardian . Cuplul mai are acasa un baiețel, pe nume Wilfred, care s-a nascut in aprilie, anul trecut. Anunțul a fost facut de catre soția premierului, pe pagina…

- „Presedintele - asa cum a spus Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al lui Biden - a dorit sa-l poata privi in ochi pe presedintele Putin si sa-i spuna care sunt asteptarile americane”. De fapt scopul acestui exercitiului a fost sa-l anunte pe Putin care erau „liniile rosii” din relatia…

- Presedintele Conferintei internationale pentru politici de securitate de la Munchen, fostul diplomat german Wolfgang Ischinger, si-a exprimat temerile privind ingerinte straine, in special ruse, in alegerile din 26 septembrie ce vor marca sfarsitul perioadei Angela Merkel, actualul cancelar, in Germania,…

- Fostul presedinte american Jimmy Carter, care s-a aflat la Casa Alba intre 1977 si 1981, si sotia sa Rosalynn au sarbatorit miercuri nunta de diamant, celebrand 75 de ani de casatorie, relateaza AFP. Jimmy Carter, in varsta de 96 de ani si cel mai varstnic presedinte american in viata, si…

- Fostul presedinte american Jimmy Carter, care s-a aflat la Casa Alba intre 1977 si 1981, si sotia sa Rosalynn au sarbatorit miercuri nunta de diamant, celebrand 75 de ani de casatorie, relateaza AFP. Jimmy Carter, in varsta de 96 de ani si cel mai varstnic presedinte american in viata,…

- UEFA a adresat invitatii internationalului danez Christian Eriksen si paramedicilor care i-au acordat primul ajutor in momentul in care jucatorul s-a prabusit pe teren in meciul contra Finlandei de la EURO 2020, pentru a asista din tribunele stadionului Wembley la finala care va avea loc duminica,…