Dupa plecarea americanilor din Kabul, talibanii se confrunta acum cu o noua problema, una economica. Intr-o tara in care jumatate din populatie are nevoie de ajutoare ca sa supravietuiasca, noul regim trebuie sa gaseasca solutii pentru a imbunatati conditiile de viata in Afganistan. Lucru pe care, spun analistii, nu este pregatit sa o faca. Pe de alta parte, una dintre urmarile victoriei talibanilor este o iminenta criza a refugiaților, care starnește deja zazanie in Uniunea Europeana. „Sa ramana in regiune, sa nu vina in Europa!”, le transmit afganilor Cehia, Austria si Danemarca. Mii de localnici…