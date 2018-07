Stiri pe aceeasi tema

- Romelu Menama Lukaku (25 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți atacanți din Europa. Lukaku, care are origine congoleza, evolueaza la Manchester United și joaca pentru echipa naționala de fotbal a Belgiei. Cu toate ca in prezent averea lui este estimata la peste 4,5 milioane de lire, copilaria sa a…

- Situația geopolitica din Europa de Est se invarte din ce in ce mai mult in jurul Romaniei, avand in vedere zona strategica a Marii Negre, care ar permite Rusiei sa iși creeze un nod de influența imens in zona. In aceasta situație, Romania trebuie sa uite de protecție aliaților, pentru ca, in aceasta…

- Ocupam, din nefericire, ultimul loc in Europa la achiziția de carte. Daca mai adaugam și urmatorul amanunt nefast desprins din realitatea imediata - 42% dintre romani sunt analfabeți funcționali - indemnul din titlu devine un imperativ! Ne-ce-sar!

- Cel mai mare festival de pe plaja din Europa, NEVERSEA aduce in aceasta vara pe litoralul romanesc cei mai buni artiști ai momentului. Pe cele 7 scene aflate in perimetrul festivalului vor concerta: The Script, Scooter, John Newman, Armin Van Buuren, Hardwell, Alan Walker, Steve Angello, Jonas Blue,…

- In total, 69,4% dintre participantii la referendum au votat "da" pentru legalizarea avortului, in timp ce 30,6% dintre alegatori au votat "nu", potrivit unui sondaj realizat de compania de sondare a opiniei publice "Behavior and Attitudes" in numele RTE, cel mai mare grup mass-media din Irlanda.…

- Hanibal Dumitrașcu a incetat din viața la numai 54 de ani! El a ajuns, joi, la spital, dupa ce i s-a facut pe strada, in timp ce se intorcea de la o emisiune la Romania TV. a lasat in urma sa trei fete: pe soția sa și pe cele doua fiice gemene. Cele trei nu au plecat nicio clipa de langa acesta,…

- O serie de imagini video de colectie care fac deliciul nostalgicilor, si nu numai, prezinta atmosfera de pe litorarul romanesc in anii 60. De la Navodari si pana in Olimp, la vremea respectiva, plajele Marii Negre erau pline de turisti din toata Europa.

- Un proiect care prevede introducerea unei taxe suplimentare pentru bauturile cu un conținut ridicat de zahar va fi depus la Senat saptamâna viitoare, scopul actului normativ fiind acela de a descuraja consumul de sucuri dupa scumpirea acestora și reducerea incidenței bolilor cardiovasculare, a…