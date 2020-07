Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș lanseaza in spațiul online un jurnal de vacanța in pandemie. Jurnalul se adreseaza in special celor care locuiesc in zonele rurale și care iși primesc copiii sau nepoții in vacanța de vara. „Ii invitam pe toți sa scriem…

- Traian Predulescu a fost unul dintre antrenorii care au muncit cea mai mare parte a carierei de fotbalist si antrenor pentru Pandurii. Cunoscut in Targu Jiu ca fost jucator al echipei Pandurii dar si antrenor al echipei mari in perioada in care echip...

- Pandemia s-a suprapus peste Paștele creștin, Pesah-ul iudaic și Ramadanul musulman. Temandu-se ca manifestarile religioase sa nu devina focare de infecție, majoritatea guvernelor au luat masuri de prevenție eficiente din punct de vedere sanitar, dar la limita exigențelor libertații religioase din…

- Ziarul Unirea Cand vom reveni la viata „completa” de dinainte de pandemie? Raspunsul lui Nelu Tataru Nelu Tataru, Ministrul Sanatatii, a declarat marti seara, ca o revenire la viata „completa” de dinainte de pandemie este posibila spre sfarsitul verii, „dar cu anumite obiceiuri pe care le-am preluat”.…

- A sustinut peste 300 de recitaluri la pian si s-a pregatit cu profesori de renume in domeniu. Compozitorul, dirijorul si pianistul Florin Berculescu s-a nascut in Targu Jiu, iar in prezent este implicat in activitatea scolara, fiind profesor de pian...

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirmat, vineri, ca ii este dor de viata de dinainte de pandemie si a reiterat ideea ca revenirea la o viata cat mai normala depinde de fiecare dintre noi. Vela a afirmat insa ca aceasta pandemie ar putea fi momentul redescoperirii noastre si a Romaniei.

- Dezbaterea asupra modului in care tarile europene isi stabilesc modelul iesirii din criza nu este decat partial bazat pe considerente strict sanitare, asa cum au fost atat de neplacutele decizii care au impus o carantina din ce in ce mai greu suportabila, psihologic si economic, scrie Cristian Unteanu…