Viața de student se transformă: Noul an universitar lovește în chirii! Cele mai scumpe „zone” Chiriile incep sa se scumpeasca in marile centre universitare din Romania, pe ultima suta de metri. In mai puțin de o luna și jumatate studenții vor merge din nou la cursuri. Pe masura ce se aproprie inceperea unui nou an universitar se scumpesc și chiriile in marile centre universitare de la noi din țara, potrivit antena3.ro. Cu cat apartamentele sau garsonierele sunt mai aproape de o facultate, cu atat prețul lor este mai mare spre deosebire de alte zone. In București, cele mai cautate zone sunt: Grozavești, Politehnica și Lacul Tei. Aici, un apartament cu doua camere se inchiriaza și cu 430… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

