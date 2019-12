Stiri pe aceeasi tema

- Viata, lupta, speranta. Sunt primele cuvinte pe care le-a invatat Remus Dumitrescu imediat dupa ce a venit pe lume. Nu stia el exact ce inseamna, dar aceste cuvinte l-au ajutat, cu siguranta, sa treaca primul mare test de supravietuire.

- A fost alerta joi, in centrul orașului, dupa ce o femeie a incercat sa iși puna capat zilelor, cu puțin inainte de ora 12, aruncandu-se in raul... The post O proaspata mamica a vrut sa-și curme viata appeared first on Renasterea banateana .

- Lavinia Pirva implinește duminica, 24 noiembrie, 35 de ani. Vedeta se bucura de cea mai frumoasa zi de naștere a sa, intrucat este prima aniversare pe care o bifeaza in calitate de mamica. Bruneta nu a avut depresie postnatala și e atat de fericita, incat aproape a uitat de propria aniversare. Cantareața…

- Viața de mama se dovedește a fi una foarte obositoare pentru Diana Dumitrescu. Artista traiește cele mai frumoase clipe ale vieții ei, dar și unele dintre cele mai grele. Vedeta marturisește ca este foarte obosita și ca a avut probleme cu somnul din cauza baiețelului ei, care pur și simplu nu a vrut…

- Feli Donose, una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania, a devenit in urma cu un an mama unei fetițe superbe. Cantareața a dezvaluit in cadrul emisiunii Vorbește Lumea cum i s-a schimbat viața de cand a devenit mama.

- Viata de cosmar pentru locatarii unui bloc din sectorul Rașcani al Capitalei. De mai bine de doua saptamani, acestia sunt nevoiti sa indure un miros insuportabil, din cauza unei tevi de canalizare defecte.

- Simona Gherghe a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu cinci luni. Prezentatoarea de televiziune s-a retras de pe micul ecran, insa nu are in plan sa revina prea curand. Simona Gherghe a povestit cum se descurca cu cei doi copii pe care-i are, Ana și Vlad, și a oferit detalii despre petrecerea…

- Diana Dumitrescu a nascut un baiețel perfect sanatos pe care il va boteza cu numele Carol Anton. Indragita artista a devenit mamica pentru prima data, la un an de cand s-a casatorit cu omul de afaceri Alin Boroi. Diana Dumitrescu a oferit un interviu, in exclusivitate, in Revista Unica, chiar cu puțin…