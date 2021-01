Stiri pe aceeasi tema

- Sute de clienti se inghesuiau marti la tarabe cu legume si animale vii - pesti, broaste si broaste testoase - in piata din orasul Wuhan in care autoritatile semnalau, in urma cu an an, primele cazuri de COVID-19, relateaza Reuters.

- Decizia Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica de a sista, din nou, activitatea instituțiilor culturale, creaza o noua perioada de incertitudine pentru artiștii din țara. Cantareți, actori și alți oameni de arta sunt revoltați și disperați și cer o abordare egala fața de toata lumea.…

- Prefectura Prahova a anunțat, miercuri, ca rata imbolnavirilor in județ a urcat, din nou la 4,52 cazuri active la mia de locuitori, iar numarul total al cazurilor confirmate pana acum a ajuns la 17.863, din care 480 de decese.

- ”Trecute vieți de regi și regine” este o carte aparținand profesorului de istorie Dragomir Oprea din Bicaz. Apariția editoriala este deja un punct de atracție pentru cititorii atașați spiritual de oaza de cultura a Bicazului – biblioteca orașeneasca din localitate. Biblioteca Orașeneasca Bicaz face…

- Pandemia cu noul coronavirus a fost un dezastru pentru viata salbatica din Delta Dunarii, din cauza unui segment nou de vizitatori pentru aceasta zona a tarii, dar si a tolerantei autoritatilor care nu i-au sanctionat pe cei care au incalcat regulile de acces in rezervatie, sustin unii operatori turistici.…

- Industria hoteliera va functiona la capacitate redusa, serviciul de servire la bar fiind obligatoriu sa se inchida cel tarziu la miezul nopții. Ministrul Sanatații, Enrique Ruiz Escudero, a anuntat ca ieșirile și intrarile nemotivate vor fi interzise de luni in 32 de zone de sanatate, cu rate mai…

- Cehia, care are in prezent cea mai mare rata de crestere a numarului de infectari cu coronavirus, va astepta cel putin doua saptamani inainte de a decide daca va impune carantina totala pentru a combate epidemia, a afirmat duminica vicepremierul Karel Havlicek, transmite Reuters. Saptamana…