Viața copiilor ai căror părinți pleacă la lucru în străinătate. Studiu Salvați Copiii România 1 din 4 copii romani au sau au avut macar un parinte plecat la munca in strainatate, iar 58% dintre mamele plecate se intorc in țara o data pe an. Aceste date reies dintr-un studiu al Organizației Salvați Copiii Romania. De asemenea, 57% dintre copiii intervievați au declarat ca fie n-au fost intrebați de parinți daca sunt de acord cu plecarea in strainatate, fie nu au fost de acord cu plecarea. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

- Peste jumatate de milion de copii (536.000) au avut cel puțin un parinte plecat la munca in strainatate, in ultimul an;61,5% dintre copiii ai caror parinți au fost vreodata plecați in strainatate au sau au avut doar tatal plecat (aproximativ 587.000 de copii), 20,4% au sau au avut doar mama plecata…

- Fenomenul copiilor ramași in țara, in vreme ce parinții lor muncesc in strainatate este unul de amploare, definitoriu pentru Romania zilelor noastre: doar in statisticile oficiale sunt 73.868 de copii cu parinții plecați la munca in strainatate. Sunt crescuți de bunici sau de frații mai mari, cu dorul…

- Mai mult de 21.000 de copii au ambii parinti plecati in strainatate sau provin din familii in care parintele unic sustinator este plecat, arata statisticile oficiale. Neoficial insa, numarul este mult mai mare. Peste 40% dintre adulții plecați nu vor sa se intoarca definitiv in Romania, arata datele…

- Ajutor pentru copiii romani ai caror parinți lucreaza in strainatate: Ce prevede proiectul de lege Ajutor pentru copiii romani ai caror parinți lucreaza in strainatate: Ce prevede proiectul de lege Copiii romanilor care sunt plecați la munca in afara țarii pot primi ajutorul autoritaților statului și…

- Instituțiile publice, școlile, spitalele, ONG-urilor și cultele religioase vor avea dreptul sa atraga finanțari europene și sa deruleze programe speciale pentru copiii cu parinți plecați la munca in strainatate, potrivit unui proiect de lege inițiat de PN