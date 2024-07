Viața complexa de pe Pamant ar fi inceput cu 1,5 miliarde de ani mai devreme decat se știa pana acum, potrivit unei echipe de oameni de știința din Gabon care susține ca a gasit noi dovezi in acest sens. Concret, cercetatorii susțin ca au descoperit dovezi in adancul unor roci care arata ca existau condiții de mediu pentru viața animala in urma cu 2,1 miliarde de ani. Insa ei susțin ca organismele nu s-au raspandit la nivel global și au disparut in cele din urma.