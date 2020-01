Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea medicala de la Spitalul Piatra Neamț, ucisa de soțul ei la sfarșitul saptamanii trecute, facuse plangere la poliție impotriva acestuia, susține cumnata victimei. Paula Baican, cumnata directoarei medicale de la Piatra Neamț, a dezvaluit pentru Libertatea ca a fost impreuna cu victima la…

- Angajații Spitalului Județean Piatra Neamț nu-și revin din starea de șoc dupa ce colega lor Anca Patriche a fost omorata in cabinet chiar de soțul ei și spun ca oricand pot pați același lucru, pentru ca unitatea nu are paza, informeaza publicația Vestea. Cadrele medicale spun ca paza spitalului este…

- Colegii asistentei uciase la Piatra Neamț, Anca Patriche, sunt in stare de șoc dupa ce au aflat ca aceasta a fost omorata chiar in cabinetul sau de catre soț. Cea care a gasit-o pe femeie face apel la schimbarea legislației: ”„Suntem martorii unei tragedii care ar fi putut fi evitata daca legislatia…

- Detalii cutremuratoare in cazul crimei de la spitalul din Piatra Neamt! Anca Patriche, directoarea de ingrijiri medicale care a fost ucisa cu sange rece de sotul cu care se afla in divort, a fost terorizata o buna perioada de timp pana sa piara.

- Directoarea de ingrijiri medicale din spitalul din Piatra Neamț, Anca Patriche, care a obținut recent funcția prin concurs, a fost omorata vineri prin injunghiere de soțul ei, chiar in cabinetul din spital. Femeia se mutase cu chirie de cateva luni și povestise colegilor ca nu se simte in siguranța.

- 1. Plimba-te 10-30 de minute pe zi, scrie secretele.com. Zambeste in timp ce mergi. Acesta este un mod minunat de a-ți lua ramas bun de la stres și de a intra in lumea interioara. 2. Petreceți 10 minute in liniște, in fiecare zi. Poți vorbi cu Dumnezeu (Universul, Mintea Superioara) sau cu…

- Tanarul a luptat și s-a zbatut sa-și faca mama mandra, astfel ca atunci cand a intrat in posesia diplomei de absolvire a facultatii a luat-o si a mers la cimitir sa "i-o arate" mamei lui, scrie wowbiz.ro. Citeste si Alexandru Arsinel, declaratii cutremuratoare la 2 ani de la moartea Stelei…

- Viorel Catarama, 64 de ani, candidat la președinția Romaniei, e new-entry-ul de pe lista oamenilor de afaceri care au purtat discuții cu Ionuț Negoița pentru preluarea clubului Dinamo. Azi, Catarama a purtat o prima runda de negocieri cu boss-ul de la RIN, politicanul oferind detalii despre intalnirea…