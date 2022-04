Viața ca o cursă Nu știu, o fi, n-o fi viața asta ca o cursa, dar așa imi vine acum, dupa multe și diverse intamplari, sa zic. Ca o cursa. Deși, imi venise, in prima faza doar, sa scriu ca viața e ca o curva. Sau chiar direct așa, fara ca… Rog doamnele și domnișoarele rușinoase și pudibonde sa nu leșine. Cuvantul e in DEX și, da, din pacate, de foarte multe ori – și n-o spun doar eu, o biata muritoare – ea, viața, nu e doar meschina și nedreapta, ci tarfa in buna regula. Prostituata cu state sadea. Așa e ea, nu intotdeauna, poate, dar, cu siguranța, de foarte multe ori. Iar eu, și ca jucator tenace in teren, și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Internetul prin satelit, deja o realitate comerciala, va vedea concurența intensificandu-se odata cu desfașurarea planificata a mii de sateliți care orbiteaza Pamantul, meniți sa aduca banda larga in intreaga lume fara infrastructura greoaie de la sol. Amazon a facut marți un pas decisiv in implementarea…

- Pilotul italian Valentino Rossi, multiplu campion al lumii la motociclism viteza, care s-a retras din MotoGP la finalul sezonului trecut, a inceput, duminica, un nou capitol in cariera sa, in cursele automobilistice, clasandu-se pe locul 17 la debutul sau la categoria GT la Imola, in Italia, informeaza…

- Necmettin Guntekin, un șofer de ambulanța din Istanbul, a postat un videoclip cu o situație „normala” de conducere in trafic, in timpul unei urgențe. Potrivit paramedicului, cursa cu accente de circuit de Formula 1 a fost realizata pentru a ajunge rapid la locul unde un copil de trei ani cazuse de la…

- Ajungem MARI este un program național care susține pe termen lung educația copiilor și tinerilor instituționalizați și din medii defavorizate. Tinerii au parte și de diverse cursuri de educație pentru sanatate, educație financiara sau de siguranța in online. Materialele sunt de acum disponibile gratuit…

- Acordandu-i-se, in mod traditional, o importanta secundara, alimentatia joaca, in realitate, un rol cheie in reducerea factorilor de risc si in preventia cancerului, in raspunsul la tratament, in prevenirea recidivei si pentru promovarea calitatii vietii in cadrul populatiei tot mai mari de supravietuitori…

- Un videoclip intitulat ”Cursa mortala” publicat pe TikTok arata cum mai mulți tineri se distreaza pe o sanie trasa de o mașina pe DJ 172, la o viteza amețitoare: 140 km/h.Distracția pe ritm de manele ar fi avut loc in comuna Șintereag din județul Bistrița.„Sa ma prinda nu au cum, ca sunt mai creier…

- Volumul omagial „Arhierie și filantropie. Inaltpreasfințitul Parinte Mitropolit Ioan Selejan, la 7 decenii de viața” a fost lansat la Centrul Eparhial din Timișoara. Cuvantul din deschidere este semnat de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, și cuprinde numeroase evocari, articole și studii…