Viaţa artificială s-a născut în China. De ce „Soarele fals" este mai performant decât cel natural „Soarele artificial" al Chinei s-a dovedit, deocamdata, extrem de performant. Acesta a stabilit un nou record mondial dupa ce a incalzit un filament de plasma la o temperatura de 5 ori mai mare decat cea a soarelui timp de 17 minute. Reactorul de fuziune nucleara EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) a menținut o temperatura de […]

Sursa articol si foto: enational.ro

