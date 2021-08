Viața are prioritate, evitați urmările unor accidente rutiere Intervenție in cazul unui accident rutier in care o persoana a ramas incarcerata.Evenimentul rutier a avut loc pe DN72, la ieșire din localitatea Viișoara. Inițial au fost anunțate mai multe victime și trei autovehicule implicate, din care doua TIR-uri și un autoturism.Sosiți la locul accidentului echipajele de pompieri au identificat […] Articolul Viața are prioritate, evitați urmarile unor accidente rutiere a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

