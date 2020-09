Presedinte nou la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Pe cine a numit Orban

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a inceput activitatea in anul 1999, functionand ca organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Guvernului. In Monitorul… [citeste mai departe]