- A fost reluata circulația rutiera pe DN1A , in comuna Crevedia, informeaza Centrul Infotrafic. In locul unde au avut loc mai multe explozii la o stație GPL, sambata, se circula pe din nou pe sensul București Ploiești, insa in mod alternativ.

- Centrul Infotrafic informeaza ca pe DN1A, in localitatea Crevedia, unde sambata trecuta au avut loc mai multe explozii la o statie GPL, a fost reluata circulatia pe sensul Bucuresti catre Ploiesti, dar se face alternativ."Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Circulația rutiera va fi inchisa, intre orele 22.00 și 2.00 pe DN 5 Pod Giurgiu – Ruse pentru lucrari de mentenanța, pana joi, 31 august. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, de luni, 28 august, pana joi, 31 august, in intervalul orar 22.00 – 02.00, circulația…

- Centrul Infotrafic anunța luni dimineata ca circulatia rutiera este in continuare oprita pe ambele sensuri ale DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, unde sambata au avut loc exploziile devastatoare la statia de GPL. Masurile rutiere au fost luate pentru efectuarea de catre anchetatori a…

- Circulatia rutiera este deviata, luni, pe A2, in judetul Calarasi, din cauza unui accident produs pe sensul spre Constanta. Patru persoane au fost ranite, fiind asteptat la fața locului și un elicopterul SMURD. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe Autostrada A2,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza sambata ca, la ora 12,00, sunt valori crescute de trafic pe Valea Prahovei si pe litoral, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa, situatia valorilor de trafic pe principalele artere rutiere este urmatoarea: * DN 1 Ploiesti – Brasov: trafic…

- O viitura puternica s-a produs, joi, in comuna Horia din judetul Tulcea, acolo unde mai multe masini, in care se aflau oameni, au fost luate de apa. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 22D Tulcea-Braila, la iesire din localitatea Horia, judetul Tulcea, in urma unei viituri, traficul…

- Traficul rutier este blocat, joi, pe DN 1 C, in localitatea Urisor, judetul Cluj, din cauza acumularii de apa pe carosabil. Masinile mai mici de 7,5 tone nu mai pot inainta in zona. Judetul a fost sub cod rosu de furtuna. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…