VIAMSO se deschide din 10 ianuarie! Magazinul VIAMSO iși va deschide porțile de luni, 10 ianuarie 2021, dupa incheierea inventarului de sfarșit de an. Clienții care doresc sa construiasca, modernizeze sau sa renoveze, sunt așteptați la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

- URSAN AGRO angajeaza Consultant Tehnic Vanzari pentru magazinul din Campia Turzii CERINTE Ideal experienta minim 1 an intr-o pozitie similara insa nu reprezinta o conditie decisiva Permis categoria B... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- AMD Topografie, singura firma de topografie și cadastru din județul Cluj autorizata cu cea mai inalta clasa de autorizare acordata de ANCPI – clasa I de lucrari, anunța ca in perioada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania vranceana Menarom deschide, maine, 1 Decembrie, primul magazin de mobila din Complexul Onasis. Magazinul are o suprafața generoasa de 300 metri patrați, unde sunt expuse zeci de piese de mobilier de la producatori recunoscuți pentru calitate in industria mobilei. Clienții care vor trece pragul…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat ca marți, 30 Noiembrie 2021, deschide circulația pe Lotul 2 din Autostrada Sebeș – Turda, insa traficul va ramane restricționat pe o banda pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa un an de pauza, Targul de Craciun revine in centrul Clujului. Timp de o luna, din 26 noiembrie și pana in 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde iși dau intalnire faptele bune,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastruturii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, afirma ca traficul pe tronsonul Targu Mures-Ungheni al autostrazii A3 ar putea fi deschis... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noul magazin funcționeaza in sistem de franciza și are asociat un centru de well-being Farmec, una dintre cele mai mari companii romanești din piața, deschide primul magazin de brand in Baia Mare. Magazinul funcționeaza in sistem de franciza și are asociat centrul de cosmetica și well-being „Cobo Spa”,…