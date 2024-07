Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de ordine, inclusiv poliția, jandarmeria și procurorii de la DIICOT, au efectuat percheziții la sediul Complexului Energetic Valea Jiului. Mai multe birouri, printre care și cel al directorului general Eusebiu Durbaca, au fost vizate. S-a solicitat prezentarea pontajelor. Operațiunea a avut…

- Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au anunțat ca au distrus o stație radio mobila R-416GM a armatei ruse, intrerupand comunicațiile dintre postul de comanda și unitațile de pe teren ale inamicului, fara a preciza momentul și locul atacului. Lovitura a fost surprinsa intr-o inregistrare video…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au ajuns la contraziceri clare in ceea ce privește data alegerilor prezindențiale. In timp ce premierul susține ca decizia a fost deja luata și acestea se vor desfașura in septembrie, Președintele PNL nu neaga posibilitatea de a fi reprogramate in decembrie. Marcel Ciolacu…

- Israelul continua operațiunile militare in Rafah, ignorand avertismentele SUA, in timp ce tensiunile cresc in regiunea Orientului Mijlociu. Premierul Benjamin Netanyahu ignora amenințarea președintelui Joe Biden de a opri livrarile de arme catre Israel, declarand ca țara sa este pregatita sa lupte pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a dat acordul pentru retragerea militarilor și polițiștilor de frontiera ruși din diferite parți ale Armeniei, la cererea Erevanului, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția rusa Interfax și relatat de Reuters. Aceasta decizie intervine…

- Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Salaj au efectuat o operațiune ampla in data de 07.05.2024, reținand un individ suspectat de trafic de droguri de risc și mare risc. La data de 07.05.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial…

- Forțele de poliție germane, albaneze, bosniace-herțegovine, kosovare și libaneze au percheziționat, simultan, 12 centre de apel identificate ca sursa a mii de apeluri inșelatoare zilnice. 21 de persoane au fost reținute intr-o singura zi de acțiune susținuta de Europol, in cadrul a ceea ce a purtat…