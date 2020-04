Stiri pe aceeasi tema

- Fanii celor de la Steaua, echipa aflata in Liga 4, au afișat un mesaj in fața Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Fanii echipelor de fotbal din Romania sunt alaturi de medici in lupta cu pandemia de coronavirus. Fanii celor de la FC U Craiova au aprins ieri torțe in fața Spitalului…

- Dinamo a castigat derby-ul cu Steaua la baschet masculin. „Cainii” s-au impus cu 83-76 și au pierdut un singur sfert in duelul cu rivalii, potrivit Mediafax.Dinamo a condus meciul de la un capat la altul. Inca din primul sfert a luat initiativa, l-a castigat cu 24-21. Ultimul sfert s-a decis…

- Nana Falemi (45 de ani), fostul jucator al Stelei, a fost protagonistul unei gafe in timpul unei emisiuni televizate. Falemi a vorbit despre Marian Aliuța, fostul sau coleg de la Steaua, insa, in timpul comentariului, fostul fotbalist cu origini cameruneze a fost luat de val: „Daca am avea doi fotbaliști…

- Gabi Balint (57 de ani) a povestit cum strica „blaturile” colegilor in perioada in care imbraca tricoul Stelei. Balint a evoluat un deceniu in tricoul Stelei. Gavril Pele a cucerit 5 titluri de campion in Liga 1 și a fost decisiv in finala Ligii Campionilor, caștigata de Steaua la penalty-uri cu Barcelona.…

- Specialistii in migratie spun ca exodul tinerilor nu se va opri prea curand daca nu vor fi luate masuri. Aproximativ jumatate dintre tinerii cu varste cuprinse intre 16 si 34 de ani si-au facut deja planuri sa plece din Romania, explica sociologii, scrie money.ro. „Stim din sondajele realizate ca aproximativ…

- Aproximativ jumatate dintre tinerii cu varste cuprinse intre 16 și 34 de ani și-au facut deja planuri sa plece din Romania, spun sociologii, potrivit Mediafax.„Procentul celor care au intenții, de pe bancile facultații, de a pleca in strainatate este foarte apropiat de 47% – 48% pe totalul tineret.”Dumitru…

- Ilie Dumitrescu (51 de ani) a vorbit despre momentul in care a facut pasul la prima echipa a Stelei, in 1986, și despre ce a insemnat sa joace la echipa roș-albastra. „Cand am facut trecerea de la juniori la echipa mare s-a intamplat un moment pe care n-am cum sa-l uit vreodata. In lot erau numai supervalori.…

- Mort in noaptea de vineri spre sambata, in apartamentul sau din Pitești, Ilie Barbulescu, cel care a caștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, in 1986, a distribuit, in urma cu cinci ani, o scrisoare deschisa in care spunea ca a fost umilit de catre Gabriela Szabo, fost ministru al Tineretului și…