Stiri pe aceeasi tema

- Echipa germana VfL Wolfsburg risca excluderea din Cupa Germaniei, dupa ce a efectuat sase schimbari in cursul meciului castigat cu scorul de 3-1 in fata formatiei de liga a patra Preussen Muenster, informeaza DPA. Wolfsburg a avut nevoie de prelungiri pentru a o invinge pe Muenster, iar antrenorul…

- Germania a anunțat ca incepand de duminica, 1 august, nu vor mai putea intra in țara decat persoanele care pot face dovada vaccinarii sau a trecerii prin boala. Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritatile germane solicit documente care sa dovedeasca vaccinarea sau faptul ca persoana in cauza…

- Echipa de fotbal Chievo Verona, unde joaca fundașul dreapta roman Vasile Mogoș, a fost exclusa din Serie B, potrivit deciziei Consiliului Federației Italiene de Fotbal. Masura il afecteaza pe roman, care...

- La data de 9 iulie anul curent Alum Tulcea a postat, pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, un litigiu semnificativ in sectiunea Eveniment important de raportat. In acest sens "Societatea Alum SA anunta investitorii si publicul interesat ca, in urma efectuarii unui control de catre ANAF, DGFP Galati,…

- Edin Terzic, care a antrenat cu succes echipa Borussia Dormund in a doua jumatate a sezonului 2020-2021, a fost numit director tehnic al clubului, a anuntat marti gruparea din Bundesliga, potrivit presei internationale. Lucien Favre a fost inlocuit in decembrie pe banca tehnica a Borussiei de Edin…

- UN SFERT din oamenii care s-au infectat cu coronavirus au probleme de sanatate NOI dupa BOALA, conform unui studiu efectuat pe un eșantion de 1.96 milioane de persoane UN SFERT din oamenii care s-au infectat cu coronavirus au probleme de sanatate NOI dupa BOALA, conform unui studiu efectuat pe un eșantion…

- ”Se va desfiinta nivelul regional al ISC, vor fi desfiintate 20 de posturi de conducere, se va eficientiza munca si se va face o economie de peste 3 milioane de lei pe an” a declarat, dupa sedinta de Guvern, ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Ministerul Dezvoltarii a anuntat, in februarie, intentia…

- Norvegianul Erling Haaland, atacantul echipei Borussia Dortmund, a fost desemnat cel mai bun jucator al sezonului in campionatul de fotbal al Germaniei, in urma unei anchete pe care Bundesliga a realizat-o in randul suporterilor, pe pagina sa oficiala de internet, informeaza EFE, potrivit Agerpres.…