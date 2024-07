Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape doua mii de ani, eruptia devastatoare a Muntelui Vezuviu din anul 79 d.Hr. - relatata de istoricii romani Pliniu cel Tanar si Don Cassius - continua sa fascineze cercetatorii. Steven L. Tuck, profesor de studii clasice la Universitatea Miami din Statele Unite, a adunat dovezi care confirma…

- O plaja romana antica romana, care a fost ingropata de eruptia Muntelui Vezuviu din anul 79 d.Hr., a fost redeschisa pentru public in parcul arheologic Herculaneum din sudul Italiei, scrie The Guardian.

- Un accident violent s-a consumat duminica dupa-amiaza, pe DN 72, pe raza localitații Viișoara, comuna Ulmi. Doua pasagere au fost ranite in urma accidentului in care au fost implicate trei mașini. Victimele au primit ingrijiri medicale la fața locului, iar apoi au fost transportate șa spital. Vinovat…

- Arheologii au descoperit una dintre cele mai mari colecții de arta rupestra antica din lume, care arata uriași și monștri pașind pe suprafața Pamantului, potrivit unui studiu publicat in revista Antiquity. Desenele misterioase cu șerpi gigantici sunt de departe cel mai des intalnite, iar cercetatorii…

- Desene cu gladiatori despre care se crede ca au fost facute de copii inspirati de vizionarea luptelor din amfiteatrul din Pompei se numara printre cele mai recente descoperiri facute in ruinele vechiului oras roman, potrivit The Guardian, scrie News.ro.

- Puțina lume mai asociaza momentul distrugerii orașului Pompei cu un eveniment politic. Dincolo de activitațile banale din care au fost intrerupți locuitorii orașului, lava Vezuviului a intrerupt pe langa vieți și destine și campania electorala. Afișele și bannerele de astazi iși aveau corespondentul…

- Arheologii au facut o descoperire revoluționara in umbra vulcanului Vezuviu: vila mult timp ascunsa care ar putea marca locul de odihna final al lui Augustus, primul imparat al Romei, ingropata timp de secole sub cenușa vulcanica de la 79 AD. Excavațiile in curs la situl Somma Vesuviana din sudul Italiei…