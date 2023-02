Vezi Rezoluția Parlamentului European la un an de război!

Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care marcheaza un an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, condamna ferm agresiunea Moscovei si reitereaza solidaritatea neclintita cu poporul si conducerea Ucrainei, indica un comunicat al PE postat joi pe website-ul sau. In rezolutie, adoptata cu 444 voturi pentru, 26 impotriva si 37 abtineri, eurodeputatii isi reafirma sprijinul pentru furnizarea de asistenta militara Ucrainei atat timp cat este necesar si solicita sa se acorde o atentie sporita livrarii de avioane de lupta si elicoptere occidentale,…