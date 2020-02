Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național Mihai Viteazul Turda, școala cu o tradiție de peste 110 ani și care a fost spațiul formarii unor personalitați de renume ale culturii naționale și universale, prezinta oferta

- Asociația Pro Infrastructura, care a intocmit o ampla sinteza a tuturor plaților efectuate de CNAIR in ultimii șase ani pe cele mai importante proiecte de infrastructura. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Proiectul consta in amenajarea unei zone de agrement și centru multifuncțional pe terenul situat in Parcul Central. Se vor realiza urmatoarele obiective: cladire multifuncționala, locuri de joaca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CyberPunk Robotics, echipa de robotica de la CNMV, a obținut locul 1 la etapa regionala ce s-a desfașurat la Cluj Napoca. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In data de 27.01.2020 la un control inopinat in piața agroalimentara centrala, numitul T. C. M. din Turda, a fost surprins de Poliția Locala Turda, ca oferea spre vanzare la un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati organizeaza, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Galati si Casa de Cultura Tecuci, cea de-a doua editie a Targului educational „Student #UDJG”, destinat elevilor din clasele a X-a, a XI-a si a XII-a, de la liceele din Municipiul Tecuci si din localitatile…

- Consiliul Local al municipiului Campia Turzii a aprobat rețeaua unitaților de invațamant care vor funcționa pe raza municipiului in anul școlar 2020-2021. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Magazinul Diego, situat pe strada Campiei nr. 131 (in incinta fostului Solaris Park), cu acces de la sensul giratoriu de la ieșirea din Turda spre Campia Turzii, a lansat o oferta de NERATAT de Black... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!