Stiri pe aceeasi tema

Accident mortal. Un barbat a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.foto Tragedia a avut loc, vineri seara, in localitatea Rasi, judetul Ialomita.

Imagini accident cumplit in prima zi a anului. Polițiști raniți grav, dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de o ambulanța.foto „Pe DN 64 Caracal-Ganeasa, pe raza comunei Soparlita,…

Ajun de An Nou sangeros. Cel putin de 28 de persoane au fost ucise intr-un atentat terorist Ajun de An Nou sangeros. Un autobuz a fost prins intr-o ambuscada, 28 de persoane au fost ucise.…

Vezi filmul accidentului mortal din Baia Mare: Doua persoane au murit pe loc Astazi, 25 decembrie, ora 15.00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privirea la producerea unui accident…

Accident mortal in Baia Mare in prima zi de Craciun: Doua persoane au murit pe loc in urma impactului La intersectia B-dul Republicii cu B-dul Traian a avut loc un accident grav de circulatie…

Poliția Romana face angajari. Sute de posturi prin incadrare directa, din sursa externa! Poliția Romana scoate la concurs 264 de posturi, prin incadrare directa din sursa externa. Inscrierile…

Accident grav in Maramureș. Trei autoturisme implicate. Doua persoane ranite in urma impactului Accident grav in localitatea Berbești. Trei mașini implicate in evenimentul rutier. Doua…

Accident cumplit in Maramureș. 2 microbuze de transport persoane implicate. Noua persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale