Astazi are loc marea finala Survivor Romania 2021. Daca nu sunteți in fața unui televizor nu este niciun fel de problema pentru ca puteți vedea Live Stream Online finala Survivor Romania 2021. Vezi Live Stream Online finala Survivor Romania 2021 Marea Finala incepe sambata, 10 iulie, la ora 20.00 și poate fi vazuta AICI. Pentru ultimii supravietuitori ramasi in lupta Survivor, emotiile si suspansul sunt la cote maxime. Zanii, despre care se spune ca are un potențial mare de a caștiga competiția este și el emoționat, insa ramane de vazut cine va lua, de fapt, premiul cel mare. ”Am dureri foarte…