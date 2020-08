Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Timișoara a emis astazi hotararea prin care delimiteaza clar „zona de promenada” a orașului. Actul vine in completarea hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, care punea in sarcina CLSU misiunea de a delimita „zonele de promenada…

- In centrul Timișoarei nu va fi obligatorie masca de protecție, a decis Comitetul Local pentru Situații de Urgența. Dar va fi obligatorie pe malul Begai, unde primarul i-a facut program coronavirusului. Oamenilor doar li se recomanda sa poarte masca daca vad aglomerație. Edilul Timișoarei merge pe aceeași…

- In perioada 7 august, ora 00:00- 20 august, ora 24:00, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in urmatoarele spatii publice deschise: piete, targuri, oboare, zone de asteptare…

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din judetul Constanta, inclusiv in statiuni si in zonele de promenada. Masura, care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, a fost stabilita de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica de sambata. In urma unei…

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…