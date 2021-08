Stiri pe aceeasi tema

Accident mortal pe DN18. Șoferul vinovat a fugit. O persoana a murit in urma impactului Azi, 13 august, la ora 19:09, polițiștii se secție 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul ca, in localitatea…

Accident grav in Vișeu de Sus pe DN18. O persoana ranita in urma impactului Aseara, 11 august, la ora 20.50, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.18, strada Randunelelor. Oferta…

Accident grav in Vișeu de Sus pe D.N.18 . Doua mașini facute praf.. O persoana ranita in urma impactului Azi, 12 august, la ora 14.56, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.18,…

Alerta in Maramureș! Polițiștii rascolesc judetul. Vezi ce cauta… Aseara, 09 august, la ora 22.41, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie a…

Vezi filmul accidentului mortal din Borșa. Fata de 14 ani moarta ar fi implinit 15 ani peste 10 zile. Vezi cine a fost la volan Aseara, 05 august, la ora 21.42, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112…

Accident mortal in Borșa pe D.N.18. In urma impactului o fata de 14 ani a murit iar alte trei persoane au fost ranite grav Aseara, 05 august, la ora 21.42, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu…

In primele 7 luni ale acestui an, 932 de persoane și-au pierdut viața in timp ce peste 2000 au fost grav ranite pe șoselele din Romania. Cifra persoanelor care și-au pierdut viața a crescut ingrijorator, chiar daca cea a accidentelor este mai mica, comparativ cu ultimii doi ani. In acest context, autoritațile…

Vezi filmul accidentului spectaculos din Maramureș. Doua persoane ranite in urma impactului Azi, 20 iulie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii rutieri din Ulmeni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea…