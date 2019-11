Vezi cum arata imperiul relaxarii din inima Transilvaniei, unde s-au investit 15 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei din patru tineri antreprenori considera ca motivul principal pentru care nu reușesc sa-și puna ideile de afaceri in practica este lipsa fondurilor necesare investiției inițiale, arata un sondaj efectuat de platforma Startarium in randul celor inscriși in Startarium Crowdfunding Makeathon, cel mai…

- Ziarul Unirea Autostrada A1 Sibiu-Pitești: Tronsoanele grele care taie munții și leaga Transilvania de Muntenia sunt in continuare in aer Autostrada A1 Sibiu-Pitești: Tronsoanele grele care taie munții și leaga Transilvania de Muntenia sunt in continuare in aer Intr-un comunicat de presa, Asociația…

Cu prilejul celebrarii a 100 de ani de Jandarmerie Romana in Transilvania, in municipiul Cluj-Napoca, se vor desfașura mai multe manifestari dedicate acestui eveniment

- O prezența exotica noteaza Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania”, care participa la cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de folclor de la Nova Patra din Brazilia. La festival s-au prezentat țari precum: Rusia, Bulgaria, Slovacia, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Columbia. Ansamblul…

- Zeci de clujeni au participat la finalul saptamânii trecute la o dezbatere "Cum amenajam Parcul Est". "Campania SOS Parcul Est atrage atenția de aproape un deceniu de importanța amenajarii Parcului Est ca o zona verde vitala pentru acesta parte a Clujului. Militam pentru…

- Presedintele PLUS Mures, Mihai Adrian Ungur, a declarat joi, ca, cel putin la nivel de filiala, isi propune ca partidul din care face parte sa devina unul mixt, deschis catre minoritatile nationale, potrivit Agerpres."La Targu Mures votul etnic e problema si de aceea vrem sa ne exprimam deschiderea…