Vezi cum a reușit China să controleze răspândirea temutului virusului: Iată ce măsuri s-au luat Vezi cum a reușit China sa controleze raspandirea temutului virusului: Iata ce masuri s-au luat In timp ce in Europa numarul de infectari cu coronavirus creste de la zi la zi, in China situatia pare ca s-a stabilizat: in ultimele zile nu s-au inregistrat mai multe de 30 de cazuri noi. Spre exemplu luni China a raportat doar 16 cazuri noi, in conditiile in care numarul din Italia a fost de peste 3.200. Iata ce masuri au luat autoritatile chineze pentru a stopa raspandirea coronavirus. Coronavirus: ce masuri a luat China pentru a opri raspandirea virusului Iata o lista de masuri luate de China pentru… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

