- Un tanar de 26 de ani din Alba Iulia a fost ranit grav dupa ce s-a rasturnat cu motocicleta pe DN 7, in zona localitații Blandiana. Se efectueaza manevre de resuscitare. Știrea inițiala: Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat pe DN 7 km 347 + 400, zona Blandiana, din cauza unui accident rutier.…

- Alex H. este tanarul de 21 de ani care a murit, ieri dimineata, intr-un accident grav petrecut pe E85, la Posta Calnau din Buzau. Accidentul s-a petrecut pe "drumul mortii", in zona intersectiei cu DJ 210. Neatentia la volan ar fi fost factorul declansator al intregului eveniment. Doua autoturisme si…

- Pompierii romani, trimiși in Turcia, au participat la scoaterea de sub daramaturi a unei femei de aproape 60 de ani. Victima era constienta si a fost predata echipajelor medicale pentru ingrijiri. Echipa de cautare-salvare a Romaniei trimisa in Turcia a participat la scoaterea de sub daramaturile unei…

- La data de 5 februarie a.c., in jurul orei 11.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN 39, in zona podului Neptun, a avut loc un accident de circulatie.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constat faptul ca un barbat, de 66…