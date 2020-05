Stiri pe aceeasi tema

- Diferențele dintre starea de urgența și starea de alerta. Vezi ce se va intampla dupa 15 mai in Romania Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca incepand din 15 mai starea de urgența va fi inlocuita cu starea de alerta, o relaxare a masurilor de prevenție contra raspandirii coronavirusului.…

- Raed Arafat a anunțat NOILE MASURI! Ce se va intampla dupa 15 mai in Romania Secretarul de stat Raed Arafat a atras atenția, duminica, asupra faptului ca romanii au inceput deja sa nu mai respecte ordonanțele militare, chiar daca președintele Iohannis a spus ca relaxarea restricțiilor se va face dupa…

- S-a descoperit un NOU SIMPTOM al coronavirusului. ALERTA printre medici. Oamenii care au avut așa ceva, au murit! Delirul tatalul ei a fost primul semn ca are coronavirus. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate…

- Premierul Ludovic Orban a dat vestea cea mare! Cand se redeschid școlile! Premierul Ludovic Orban a vorbit joi seara la Digi24 despre posibilitatea reluarii anului școlar. Acesta a transmis ca obiectivul lui este ca toți elevii sa finalizeze anul școlar. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Raed Arafat, anunț de ultima ora pentru toți romanii! Ce se intampla imediat dupa Paște? Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, nu este de acord cu relaxarea restricțiilor in aceasta perioada, punand problema asumarii unei creșteri accentuate a cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus.…

- Autoritațile din Maramureș s-au autosesizat in privința unei postari devenite virale in mediul online. Acolo, un barbat a indemnat oamenii sa participe masiv la slujba de Inviere, in condițiile in care a fost decretat ca aceasta sa aiba loc cu ușile inchise și fara enoriași.

- Greseala pe care o fac romanii cand completeaza declaratia pe propria raspundere. Te poate costa amenzi uriase Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Declarație pe proprie raspundere online. Desi formularul de declaratie pe propria raspundere a fost pus la dispozitia cetatenilor online,…

- Ministerul Afacerilor Interne(MAI) a anunțat, ieri, actualizarea modelului declarației pe proprie raspundere. Este vorba de documentul care trebuie prezentat de persoanelor care ies din casa pe perioada starii de urgența. Potrivit MAI , documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop in campurile…