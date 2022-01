Stiri pe aceeasi tema

- Nici anul acesta ziua de 24 ianuarie nu a fost lipsita de incidente la Iași. Copreședintele AUR, George Simion a fost stropit cu cerneala albastra de un barbat imbracat in negru, care avea o gluga pe cap. La scurt timp de la producerea incidentului, jandarmii l-au preluat pe faptaș și dus la secția…

- Castelul Bran a atras in 2019 peste un milion de vizitatori, dintre care platitori au fost 885.782 de persoane, in crestere cu 5% fata de anul anterior. In 2020, Castelul Bran a inregistrat o scadere de 71%, in raport cu 2019. Totalul de vizitatori a fost de 243.000. Mihnea Morar, din partea administrației…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința persoanelor cu dizabilitați din municipiul Deva ca, incepand din acest an, cererile pentru eliberarea cardului de acces GRATUIT la Complexul „Aqualand” Deva se depun la sediul Primariei Municipiului Deva (Piața Unirii, nr. 4) – Centrul de Informare…

- Ieșenii au petrecut intr-un mod inedit deschiderea iluminatului din centrul orașului. Aceștia l-au ascultat pe Tzanca Uraganu la maxim in Piața Unirii din Iași. Din imagini se poate oobserva cum tinerii danseaza și fredoneaza melodia cunoscutului artist care rasuna in centrul Iașului. Viodeoclipul ideoclip…

- Comisia de Circulație din cadrul Primariei Iași a avizat o propunere legata de intersecția de la Baza 3, zona ce cuprinde bulevardul Virgil Sahleanu și strada Bucium. Propunerea prevede schimbarea timpilor de la semafoare pentru fluidizarea traficului in intersecția deja gatuita de mii de autoturisme.…

- Crește ingrijorarea cu privire la un nou posibil razboi intre Ucraina și Rusia. Masarea celor 90.000 soldați la granița cu Ucraina neliniștește apele nu doar la Kiev, ci și in Europa sau SUA. De cealalta parte, la Mosova, oficialii resping informațiile cu privire la o posibila invazie, ipoteza pe…

- Dupa un an de pauza, Targul de Craciun revine in centrul Clujului. Timp de o luna, din 26 noiembrie și pana in 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde iși dau intalnire faptele bune, colindele și poveștile la gura sobei. „E un context atipic pentru noi toți. In 2020, din cauza pandemiei, nu…

- Pentru a veni in intampinarea vrancenilor care doresc sa se imunizeze, un nou maraton de vaccinare va fi organizat sambata si duminica in Piata Unirii din municipiul Focsani, a anuntat, astazi, Prefectura Vrancea. Centrul de vaccinare va fi organizat pe esplanada din Piata Unirii si va functiona intre…