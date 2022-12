Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a putea beneficia de prețul plafonat la energie electrica sub 1,3 lei/ kWh chiriașii trebuie sa-și incheie singuri contracte de furnizare. Atenție, legea se aplica și la chiriașii care locuiesc intr-un imobil fara contract inregistrat la ANAF, aceștia vor putea beneficia de plafonarea prețului…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a precizat ce categorii de persoane trebuie sa depuna declaratie pe proprie raspundere la furnizor pentru a beneficia de plafonarea pretului la energie electrica.

- Legea care stabilește noile plafoane de preț la energie, care se vor aplica in perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025, a fost promulgata marți de președintele Klaus Iohannis, fiind publicata in Monitorul Oficial.

- Mai multe categorii de consumatori ar putea plati facturi uriașe la energie luna viitoare daca nu se grabesc sa depuna declarații pe proprie raspundere luna aceasta pentru a beneficia de plafonare, susțin reprezentanții furnizorilor de electricitate.

- Cum justifica Profi și Kaufland scumpirea alimentelor cu 30-50%, deși prețul la energie a ramas plafonat in industria alimentara Alimentele s-au scumpit cu 30-50% in doar un an, iar retailerii si producatorii arunca vina de la unii la altii. Toti recunosc insa ca e si o componenta speculativa la mijloc.…

- Senatul a adoptat marti OUG 119/2022 privind plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica, fiind largita lista celor care beneficiaza de pret plafonat pentru consumul realizat pana la 31 august 2023. Au fost inregistrate 84 de voturi „pentru” si 36 de abtineri. Potrivit ordonantei, pretul…

