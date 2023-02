Vezi cât rezistă canabisul în organismul uman. Cazul unui tânăr din Sebeș, depistat pozitiv la două săptămâni după consum Un șofer din Sebeș a avut surpriza neplacuta sa constate ca inca mai are THC in organism, dupa doua saptamani de cand il consumase. Legea nu prevede o anumita concentrație pentru raspunderea penala, iar studiile arata ca substanța poate ramane in organism chiar și 30 de zile. Un șofer in varsta de 21 de ani […] The post Vezi cat rezista canabisul in organismul uman. Cazul unui tanar din Sebeș, depistat pozitiv la doua saptamani dupa consum first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

- Un șofer a avut surpriza neplacuta sa constate ca inca mai are THC in organism, dupa doua saptamani. Legea nu prevede o anumita concentrație pentru raspunderea penala, iar studiile arata ca substanța poate ramane in organism chiar și 30 de zile.

