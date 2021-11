Vezi care sunt noile modificări în circulația din Iași Comisia de Circulație din cadrul Primariei Iași a avizat o propunere legata de intersecția de la Baza 3, zona ce cuprinde bulevardul Virgil Sahleanu și strada Bucium. Propunerea prevede schimbarea timpilor de la semafoare pentru fluidizarea traficului in intersecția deja gatuita de mii de autoturisme. Astfel, vor fi schimbați timpii semafoarelor din dreptul Complexului Comercial Felicia, tocmai pentru a facilita și ieșirea din cadrul magazinului, dar și pe cei care vin dinspre strada Bucium spre bulevard. Pe langa proiectul legat de semaforizarea din Baza 3, Primaria Iași a luat in calcul și alte… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

