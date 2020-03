Vezi care sunt grupele de vârstă cele mai afectate de coronavirus în România Vezi care sunt grupele de varsta cele mai afectate de coronavirus in Romania Coronavirusul a ucis zeci de persoane pe teritoriul Romaniei, pana in momentul de fața. Din totalul de persoane afectate de coronavirus, 54% sunt femei, 43% sunt barbați, iar 18,3% sunt copii. In privința frecvenței pe grupe de varsta, cei cu varsta cuprinsa intre 40-49 (346 de cazuri) de ani au fost cei mai afectați in Romania, fiind urmați cu cei care au intre 50-59 de ani (257 de cazuri) și intre 30-39 de ani (256 de cazuri). Alte grupe de varsta afectate: 60-69 de ani (145 de cazuri), 20-29 de ani (123 de cazuri),… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

