VEZI AICI: De ce spun dentiştii că Parodontoza nu se tratează? De cate ori pacientii nu au auzit ca lucrarile ceramice si implanturile pe care doar ce le-au platit acum 1-2 ani cad cu totul din cauza unui diagnostic deja faimos-Parodontoza? Si daca ar fi sa cautam un vinovat acesta este intotdeauna pacientul… sau genetica? Adevarul din afirmatia «Parodontoza nu se poate trata» este spus doar […] The post VEZI AICI: De ce spun dentistii ca Parodontoza nu se trateaza? appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, in jurul orelor 18:00, a fost anuntat un incendiu la o casa particulara din localitatea Valea Mare, comuna Savarsin. „La incendiu s-a deplasat din cadrul Sectiei de Pompieri Barzava - Garda de interventie nr.2 Birchis cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un autoturism de prima…

- USR aduna semnaturi pentru campania „fara penali in functii public”, chiar daca partidul incalca legea. Dupa ce a acuzat toata clasa politica ca este corupta, reprezentantii USR fac exact la fel ca si cei pe care i-au acuzat. O demonstreaza chiar primarul Gheorghe Falca care a aratat cum a cerut USR…

- Dupa 3 single-uri de succes, Anna revine cu un nou single si un nou nume. Astfel, redenumita Yanna, frumoasa solista lanseaza single-ul „Thinking about us”. „Piesa ,,THINKING ABOUT US'', reprezinta un nou inceput pentru mine, aceasta avand un sound nou si diferit. Iar cu aceasta piesa am realizat si…

- Un nou accident pe strada Andrei Șaguna din Arad. In aceasta noapte, un tanar polonez nu a respectat semnele de circulatie si a intrat in plin intr-un autoturism. Evenimentul rutier a avut loc chiar in fata cladirii Politiei Rutiere din Arad. „Din primele cercetari la fata locului, politistii au stabilit…

- Duminica, 1 iulie, tinerii ALDE Arad s-au intalnit la Nadlac cu ocazia celui de-al doilea turneu de fotbal in scop caritabil „Impreuna pentru o fapta buna”. La startul competiției s-au inscris 16 echipe, formate din membrii si simpatizanți ALDE din diferite zone ale județului, care au dorit sa contribuie…

- Indragita artista moldoveanca și Edward Sanda au lansat Cleopatra Stratan vs. Edward Sanda – „Leapșa muzicala”, un videoclip in care iși canta reciproc piesele. Video-ul face parte din seria #MiercuriLaFamous, o serie de video-uri saptamanale prin care artiștii Famous Production ne arata cum este viața…

- Dupa ce l-a lasat pe Ghita in urma sa si a furat inima milioanelor de fani, copilul minune al anilor 2000 este din nou pe primul loc! Cea mai recenta piesa lansata de tanara artista este pe locul intai in topul celor mai populare clipuri din Romania. In plus, „Te las cu inima” a adunat […] The post…

- Povestea legendarei formatii Compact continua alaturi de casa de discuri MediaPro Music si intr-o zi de vara se lanseaza melodia „Doare al naibii de tare”, insotita de un videoclip filmat pe drumurile Romaniei. Formatia alcatuita din Paul Ciuci - voce, chitara, Catalin Tuta - Popescu - clape, voce,…