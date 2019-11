Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Scolii Gimnaziale „Spiru Haret” celebreaza Ziua Naționala a Romaniei prin manifestari ce se desfasoara pe parcursul a doua zile, perioada in care uniforma intregii scoli este ia tradiționala a costumului popular. De asemenea , holurile unitații de invațamant au imbracat haine de sarbatoare, invatatorii…

- Filarmonica „Moldova” din Iași sarbatorește Ziua Naționala a Romaniei printr-un concert extraordinar, in care Orchestra simfonica și Corul academic „Gavriil Musicescu” vor incanta cu cele mai frumoase lucrari scrise de compozitorii romani. Evenimentul va avea loc vineri, 29 noiembrie, de la ora 19.00,…

- Primaria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultura și-au propus sa omagieze pe langa Ziua Naționala a Romaniei și Centenarul Aradului, pentru ca anul acesta s-au implinit 100 de ani de la instaurarea administrației romanești. In 22 noiembrie 2019, in Parcul Mihai Eminescu, va fi deschis Targul…

- Nu numai centrul centrul Aradului va fi blocat, ci și accesul spre Micalaca. Compania de apa Arad continua lucrarea de pe Calea Radnei, executata in cadrul contractului CL1 „Reabilitare retele apa in Municipiul Arad”, constand in sapaturi pentru introducerea conductelor din fonta ductila si a caminelor…

- Garnizoana Arad organizeaza activitati menite sa aminteasca lupta si jertfa Armatei Romane. Maine dimineața, intre orele 0830 – 0930, la Monumentul Eroilor de la Pauliș se va desfasura ceremonialul militar si religios cu depuneri de coroane si jerbe de flori, urmat de defilarea detașamentului de militari…

- Cu ocazia Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti, ce se sarbatoreste in fiecare an in data de 10 octombrie, Directia pentru Agricultura Judeteana Brasov, organizeaza evenimentul „Ziua Portilor Deschise”. Astfel, „toti cei interesati sa cunoasca mai bine activitatile desfasurate…

- Ziua internaționala a cafelei se sarbatorește pe 1 octombrie din 2015, cand Organizația Internaționala a Cafelei a lansat evenimentul la Milano, scrie Mediafax.Evenimentul dedicat uneia dintre cele mai populare bauturi din lume promoveaza și sarbatorește cafeaua atragand atenția asupra exploatarii…

- Detașamentul de pompieri Arad a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineața la un posibil incendiu (ieșea fum dintr-o cladire) pe B-dul Decebal colț cu Strada 1 Decembrie 1918 din Municipiul Arad. La fata locului s-a deplasat o autospeciala de stingere cu spuma, una de Descarcerare Ușoara și un…