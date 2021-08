VEZI AICI cine este șoferul care a omorât un bărbat la Bocsig și a fugit Șoferul care a omorat un barbat de 53 de ani din Bocsig și a fugit de la locul accidentului a fost prins. El este un tanar de 24 de ani din Șiria. Aseara, in jurul orei 22,30, un barbat din Bocsig care a traversat strada a fost surprins și accidentat mortal de un autoturism. Șoferul […] The post VEZI AICI cine este șoferul care a omorat un barbat la Bocsig și a fugit appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care traversa strada pe trecerea de pietoni in localitatea aradeana Bocsig a fost lovit mortal de un autoturism, in noaptea de marti spre miercuri, iar soferul a fugit de la locul accidentului si este cautat de politisti. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului de Politie Judetean…

- A omorat un om cu mașina și a fugit de la fața locului. Polițiștii il cauta pe șofer. Un accident rutier mortal a avut loc aseara, la Bocsig. „Aseara, in jurul orei 22,30, un barbat de 53 de ani, din Bocsig, aflat in traversarea D.N. 79/A, a fost accidentat mortal de un autoturism care se […] The post…

- Tanarul care a lovit cu masina, sambata, 21 august 2021, in municipiul Slatina, un barbat care traversa strada pe trecerea pentru pietoni avea permisul retinut si circula cu dovada obtinuta de la procuror.

- Un barbat beat a intrat cu mașina in gard și a fugit de la locul producerii accidentul. In urma coliziunii a fost ranit un alt barbat, pasager in mașina. Șoferul a fost identificat de polițiștii din Vrancea. Duminica, politistii Serviciului Rutier Vrancea au fost anunțați prin apel 112, despre…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 3,35, in noaptea de marti spre miercuri.Potrivit politistilor, un barbat de 53 de ani, din Covasant, care se deplasa dinspre Oradea spre Chisineu-Cris a depasit un autotren si a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara cu semiremorca condusa de un barbat de…

- Un accident grav de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in comuna Șiria. Trei persoane au reușit sa iasa din autoturismele avariate, in timp ce alte doua, au fost scoase de catre pompieri. „Echipajele de intervenție au gasit la locul accidentului doua victime incarcerate. O victima a fost extrasa…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a fost implicat, vineri, intr-un accident cu parapanta, intre Siria si Ghioroc, in judetul Arad, dupa ce la aterizare s-a agatat de firele de electricitate.

- Polițiștii de la Serviciului Rutier au oprit in trafic, in dimineața zilei de 24 mai, pe raza localitații Mandruloc, un autocamion in cuplu cu semiremorca. Potrivit unor surse apropiate anchetei, soferul camionului le-a inmanat politistilor niste documente ale autovehiculului, iar cand acestia i-au…